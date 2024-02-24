الفارس الشهم 3 تحتفل بحق الليلة في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

في لمسة إنسانية أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال في مستشفى الميداني الإماراتي بغزة أحيى متطوعو عملية الفارس الشهم3

تقاليد" حق الليلة" خلال زيارة للأطفال الجرحى الذين يتلقون العلاج داخل أسوار المستشفى، لمناسبة المنتصف من شهر شعبان، الذي يصادف اليوم السبت 24 من فبراير 2024.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.





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