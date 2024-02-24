15 ميدالية ملونة للأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى في بطولة الشرق الأوسط



أحرز لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 ميدالية ملونة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى، المقامة حاليا في سلطنة عمان، بمشاركة 5 دول هي، عمان، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وفي تفاصيل الميداليات، أحرزت سلمى السلامي ذهبية سباق 100م جري، للفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما، تلتها في المرتبة الثانية بالفضية خلود الخوري بالفئة ذاتها.

وفي سباق الـ100م جري، للفئة العمرية 30 عاما فما فوق، فازت بالذهبية حمدة الحوسني، وتلتها ثانية بالفضية زليخة المنصوري.

وفي سباق الـ100م جري، فئة 16 إلى 21 عاما، "ذكور" فاز بالذهبية عبد الله الديواني، وجاء ثانيا بالفضية علي سعيد المسماري.

وفي سباق 100م جري لفئة 30 عاما فما فوق "ذكور"، فاز بالذهبية حارب محمد عنبر، وحل ثانيا بالفضية خليفة أحمد الأميري.

وضمن منافسات سباق الوثب الطويل بعمر 16 إلى 21 عاما "إناث"، أحرزت خلود الخوري الذهبية، وتلتها سلمى السلامي بالفضية.

وفي سباق الوثب الطويل 30 سنة فما فوق "إناث" فازت بالذهبية حمدة الحوسني.

وفى سباق الوثب الطويل بعمر 16 إلى 21 عاما "ذكور" أحرز الذهبية عبدالله الديواني ، والفضية علي المسماري.

وفى سباق الوثب الطويل 30 سنة فما فوق ، أحرز الذهبية حارب عنبر، والفضية خليفة الاميري.

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