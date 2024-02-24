قرعة «تنس دبي» تمنح بداية سهلة للروسي دانيل مدفيديف حامل اللقب

منحت قرعة بطولة سوق الحرة دبي للتنس التي تنطلق بعد غد الاثنين، الروسي دانيل مدفيديف المصنف الـ 4 عالمياً حامل اللقب بداية سهلة في الدور الأول ضد الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو الذي لم يفز بعد بلقب في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لكن طريق مدفيديف للدفاع عن لقبه لن يكون سالكاً في الأدوار المتقدمة، حيث سيكون على مسار الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 24 عالمياً في ربع النهائي، أما الاختبار الأصعب لحامل اللقب فسيكون أمام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 8 عالمياً في نصف النهائي في حال استمر الاثنان في التقدم في البطولة.

مسار

كما جاءت نتائج القرعة في متناول الروسي أندري روبليف المصنف 5 عالمياً وبطل نسخة 2022 سالكة بعد أن وضعته في مواجهة الصيني جانغ جيجن المصنف 48 عالمياً والذي أصبح في سبتمبر الماضي أوّل صيني يتوّج بذهبية كرة المضرب للرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 1994، بعد فوزه في النهائي على الياباني يوسوكي واتانوكي في هانغتشو.

ولن يختلف مسار روبليف عن حامل اللقب في الأدوار المتقدمة، حيث سيواجه بعض الصعوبات في حال واصل الزحف نحو النهائي، وأبرز المواجهات القوية من المتوقع أن تجمعه مع الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 20 عالمياً في ربع النهائي أو مع مواطنه الروسي كارين خاشانوف المصنف 17 عالمياً، والذي بلغ نهائي بطولة قطر المفتوحة أمس.

ابتسامة

وابتسمت القرعة للبريطاني أندري موراي المصنف 50 وبطل نسخة 2017، حيث وضعته في مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 في الدور الأول، لكنه في حال الفوز سيجد نفسه في الدور الثاني في مواجهة أحد اللاعبين الكبيرين في عالم التنس الفرنسيين غايل مونفيس أو أوغو أومبير.

أما ممثل التنس العربي الوحيد في الجدول الرئيس للبطولة وهو الأردني عبد الله شلباية المصنف 230 عالمياً، فقد وضعته القرعة في مواجهة الهولندي تالون غريكسبور المصنف 28، فيما لم يسعف الحظ التونسي عزيز دوغاز المصنف 217 بالتأهل إلى الجدول الرئيس بعدما خسر في الدور التأهيلي من الهولندي لوكا فان آش المصنف 71 بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-1.

وفي غياب المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي اختار التركيز على بطولة أمريكا المفتوحة، سيكون مدفيديف وروبليف أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة.

مراسم

وحضر مراسم القرعة التي أقيمت اليوم في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وأحمد عبد العظيم ممثل رابطة تنس المحترفين، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، واللاعب الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو، واللاعب التشيكي جيري ليتشكا.

مشاركة

وأشاد كولم ماكلوكلين بالتطور الكبير الذي شهدته بطولة الرجال على مدار 32 عاماً، حيث استقطبت خلال هذه السنوات عمالقة الكرة الصفراء وأبرز المصنفين في العالم، معرباً عن سعادته بمشاركة 3 أبطال سابقين في الدورة الجديدة، وقال: «نحن سعداء بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين في بطولة الرجال هذا العام، هم آندي وأندري ودانييل، ما يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها هذه المسابقة».

من جهته، أكد صلاح تهلك أن نسخة هذا العام تسجل مشاركة عدد من النجوم الذين لديهم شعبية جارفة بين جماهير التنس، مشيراً إلى أن بطاقات الدعوة شملت هذا العام الأردني عبد الله شلباية والفرنسي غايل مونفيس والهندي سوميت ناغال.

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