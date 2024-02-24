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طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق

2/24/2024 9:20:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً و يضطرب تدريجياً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 03:10

و الجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 23:01 و الجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 20

دبي 28 19 85 25

الشارقة 28 18 90 25

عجمان 28 20 90 40

أم القيوين 29 19 85 30

رأس الخيمة 30 19 90 30

الفجيرة 27 20 90 65

العـين 29 18 75 30

ليوا 32 20 85 15

الرويس 24 19 90 40

السلع 28 19 85 35

دلـمـا 25 20 90 50

طنب الكبرى 24 22 85 40

طنب الصغرى 24 22 85 40
أبو موسى 25 21 85 45

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