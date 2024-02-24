ديوا تعزز تحقيق مفهوم الاستدامة من خلال خارطة طريق تستند إلى مشاريع واعدة وممارسات صديقة للبيئة

تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي خارطة طريق مدروسة تسعى من خلالها إلى تطبيق كافة معايير الاستدامة من خلال معاملاتها وأنشطتها المطبقة في كافة قطاعاتها، وتعتبر الممارسات البيئية ركيزة أساسية للوفاء بالتزام الهيئة بالريادة بوصفها مؤسسة عالمية كما تحرص على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

مصادر طاقة نظيفة ومستدامة:

وواصلت الهيئة منذ عام 1992 تطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيعها، كما تعمل على مواكبة ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في إمارة دبي، ففي عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%. وقد أنتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2023. وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في مزيج الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة لتلبية الزيادة في الطلب.

وقد وصلت القدرة الإنتاجية الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 16,270 ميجاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً، تتضمن 2,627 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة وخاصةً الطاقة الشمسية. وفي عام 2023، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 9.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منها 6.6 مليون طن من خلال مبادرات تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات، و2.5 مليون طن من مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قيد التشغيل حالياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من حرصها على توفير خدمات مستدامة، تواصل الهيئة التزامها بتوفير الطاقة والمياه وفق أعلى المعايير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ومواكبة النمو السكاني في دبي، وتعمل بجهود دؤوبة على تعزيز تحويل امارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة من خلال ضمان توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتعمل الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه من خلال تنفيذ مشاريع رائدة ومستدامة تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، لتساهم بذلك في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز القدرات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً."

مشاريع مستدامة:

يُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميجاوات.

كما أطلقت الهيئة عدداً من المشاريع الواعدة التي تقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من بينها: "مشروع الهيدروجين الأخضر"، الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين؛ بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام 2023، جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما تنفذ الهيئة محطة كهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

استراتيجية التحول الرقمي في هيئة كهرباء ومياه دبي:

تسعى الهيئة إلى تطوير استراتيجية تحول رقمي واسعة النطاق، لتحديد تطلعاتها في المجال الرقمي، ومجالات العمل الرئيسية وإعداد خارطة طريق لتحقيق تحول رقمي فعال يوفر قيمة مضافة لجميع قطاعات الهيئة ويعزز سعادة المعنيين، وتقدم الهيئة خدمات رقمية نوعية ومتقدمة عبر قنوات مبتكرة تضمن التحسين الدائم للعمليات والإجراءات في الهيئة. وحتى نھایة 2023، بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الھیئة 99.62 % فیما أنجز متعاملو الھیئة ما یزید عن 12.5 ملیون معاملة رقمیة.

رمّاس:

يُعد "رمّاس" أول روبوت تطلقه جهة حكومية لخدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تطوير“رمّاس” وإطلاقه لدعم مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة من خلال محاكاة موظفي الهيئة.

نظام المستند الذكي في الهيئة:

نظام المستند الذكي هو تطبيق ذكي على الهواتف الذكية، ويهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والعمليات لموظفي الهيئة، حيث يمكن لجميع الموظفين الوصول بسهولة إلى التطبيق في أي وقت وفي أي مكان لأداء أنشطتهم اليومية.

عمليات التكامل الرقمي:

استكملت الهيئة التكامل الرقمي لما يزيد عن 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة. ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيره، كما حصلت الهيئة على ختم (100 % لا ورقية) من هيئة دبي الرقمية عام 2021.

حملات تطوعية للحفاظ على بيئة مستدامة:

نظمت الهيئة 4 حملات خلال العام 2023 لتنظيف الشاطئ في محمية جبل علي البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وزراعة أشجار القرم في المحمية، وذلك لما تمثله أشجار القرم من أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في البيئة البحرية، وانسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030.

إعداد تقرير الاستدامة سنوياً وفق معيارGRI :

دأبت هيئة كهرباء ومياه دبي على الالتزام بإعداد تقرير الاستدامة السنوي منذ عام 2013 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRIووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

تُظهر الجهود المستمرة للهيئة في الاستمرار في مواكبة التطورات، حيث حرصت الهيئة على اعتماد أحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية في عام 2021. ينص هذا الميثاق على بدء سريان هذا الإصدار للبيانات التي ستُنشر خلال أو بعد عام 2023. وقد قامت الهيئة بمواءمة تقريرها السابق (العاشر)، الذي يعكس أداء الهيئة لعام 2022، مع النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية 2021 قبل تاريخ سريانها الفعلي، كما يتوافق التقرير مع إفصاحات المؤسسات الخدماتية في قطاع الكهرباء للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (G4).

جوائز عالمية:

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع "الهيدروجين الأخضر"، وذلك ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين 2023 التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CGHM2023) في دبي.

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