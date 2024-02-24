الإمارات منافس قوي في سباق أشباه الموصلات

تتمتع دولة الإمارات بفرص جيدة كمنافس جديد في سباق أشباه الموصلات وتحظى بفرص قوية أيضاً، حسب دراسة أعدها هوارد إتش يو أستاذ الإدارة والابتكار في المعهد الدولي للتنمية الإدارية(IMD )، ورئيس مركز الاستعداد للمستقبل.

وقال هوارد في تقريره إنه في العناوين الرئيسية الأخيرة، أحدث سام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة «أوبن إيه آي»، ضجة كبيرة، ليس فقط بسبب رحيله المفاجئ الذي أعقبه عودة سريعة إلى الشركة، لكن أيضاً بسبب مناقشاته المستمرة مع المستثمرين،، لرفع مستوى رأس المال. إلى 7 تريليونات دولار لمشروع طموح يهدف إلى توسيع القدرة العالمية على بناء رقائق الكمبيوتر، خاصة التي تعمل على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي». ويمكن لمثل هذا المشروع الضخم أن يعيد تشكيل صناعة أشباه الموصلات، التي تعاني حالياً من النقص مع ارتفاع الطلب على الرقائق لتشغيل الذكاء الاصطناعي.



ولعقود من الزمن، سيطرت الشركات المهيمنة مثل شركة «تي إس إم سي» التايوانية على الساحة، حيث استحوذت على نصيب الأسد من إنتاج الرقائق العالمي. ومع ذلك، فإن الإمارات رغم أنها تمتلك حالياً شريحة صغيرة من كعكة تصنيع أشباه الموصلات، إلا أنها تبرز كمنافس في سباق الرقائق. ويشير التعاون الاستراتيجي، خاصة مع عمالقة التكنولوجيا مثل «أوبن إيه آي»، إلى قدرة الإمارات على القيام بدور مهم في الصناعة.

الصعود





ومن خلال وضع نفسها كمركز لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، تهدف الإمارات إلى تلبية احتياجات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت، وجميعهم يتعمقون في تصنيع شرائح مخصصة. وتؤكد الحاجة الملحة للرقائق على الحاجة الملحة للمعالجات، وخاصة وحدات معالجة الرسومات، وهي حيوية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. شهدت شركة «إنفيديا»، ومقرها الولايات المتحدة، وهي لاعب رئيسي في هذا المجال، ارتفاعاً هائلاً في سعر سهمها خلال العام الماضي إلى ما يزيد على 1.8 تريليون دولار اليوم. وهذا يسلط الضوء على أهمية إمدادات أشباه الموصلات لثورة الذكاء الاصطناعي.

واعترافاً بمخاطر الاعتماد على موردين منفردين مثل إنفيديا، فإن صناعة التكنولوجيا العالمية حريصة على تنويع مصادر شرائحها. وهذا يمهد الطريق لدولة الإمارات لدخول دائرة الضوء في مجال أشباه الموصلات، والاستفادة من مواردها وقدراتها لتعزيز جهود تطوير الرقائق وتشجيع مجموعة جديدة من ابتكارات أشباه الموصلات في الشرق الأوسط.

ومن الممكن أن توفر هذه المجموعة الجديدة بديلاً للاعبين المهيمنين حالياً وتساهم في تنويع سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، ما يجعلها أكثر مرونة.

الفرص

ومع ذلك، فإن عملية تصنيع أشباه الموصلات تفرض تحديات هائلة. إن إنشاء الخبرة الفنية والبنية التحتية اللازمة مهمة شاقة تتطلب استثمارات ضخمة وتنمية المهارات، كما تزيد هيمنة اللاعبين الراسخين في آسيا على الصناعة، والتي تجسدها شركة «تي إس إم سي» التايوانية وشركة «إس إم آي سي» الصينية الأمور تعقيداً، فالتنافس ضد هؤلاء العمالقة لا يتطلب موارد كبيرة فحسب، بل يتطلب أيضاً التزاماً طويل الأمد بالابتكار والتميز.

رغم ذلك، فإن جاذبية الإمارات كشريك محتمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق بدأت تتبلور الآن. وتوقعت شركة «بي دبليو سي» الاستشارية أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2030، ما يؤكد سعي الدولة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات قامت بالفعل باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير أكبر كمبيوتر فائق السرعة في العالم للتدريب على الذكاء الاصطناعي من قبل شركة «جي 42» (وغيرها).

إن تعاون الإمارات مع شركة «جلوبال فاوندريز» ومقرها الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق أشباه الموصلات في العالم، والمملوكة جزئياً لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، يوفر ميزة استراتيجية. وقد تجد «أوبن إيه آي» وسام ألتمان أن الشراكة مع الإمارات مفيدة بسبب ارتباطها بهذا اللاعب الرئيسي في صناعة أشباه الموصلات.

وبعيداً عن الاعتبارات المالية، يجب على الإمارات التغلب على التحديات في جذب المواهب والاحتفاظ بها، وهو أمر ضروري للنجاح. وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتطوير صناعة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي في تنويع اقتصاد الإمارات. ومن شأن إنشاء مرافق تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي أن يخلق فرص عمل في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع والخدمات ذات الصلة. وهذا من شأنه أن يساعد الإمارات على تقليل اعتمادها على عائدات النفط وإنشاء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

ومع ذلك، فإن تطوير الخبرة الفنية والبنية التحتية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات يظل عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً. وهو ينطوي على بحث مكثف واستثمار وتنمية مهارات، الأمر الذي قد يستغرق سنوات لإنجازه. ومع ذلك، إذا نجحت دولة الإمارات، فيمكنها إعادة تشكيل صناعة أشباه الموصلات العالمية كما نعرفها.

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