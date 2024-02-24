خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان انطلاق الدراجين في بداية هذه المرحلة من الطواف، التي تمتد لمسافة 138 كم وتمر بأبرز المعالم السياحية والثقافية في العاصمة أبوظبي، ومنها جزيرة ياس، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة الريم، وقصر الحصن، وشارع الخليج العربي.

والتقى سموّه فريق الناشئين في نادي أبوظبي للدراجات، مؤكّداً سموه أنَّ إمارة أبوظبي أصبحت وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، وعاصمة لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ومهرجان "بايك أبوظبي"، وغيرها من المنافسات الرياضية الأخرى، بفضل ما تحظى به من بنية تحتية رياضية متكاملة تسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشارها على مستوى الدولة.

رافق سموّه، كلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين.

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