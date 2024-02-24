اللجنة المنظمة العليا تحتفي بوفود مونديال الشاطئية الإمارات 2024



أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية " الإمارات 2024"، بالعمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ومجلس دبي الرياضي وكل الجهات المعنية ما أسهم في إنجاح المونديال وإخراجه في أبهى صورة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته التي ألقاها مساء أمس خلال حفل العشاء الرسمي لوفود المونديال ، أن الإمارات قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية لما تمتلكه من بنى تحتية قوية، وموارد بشرية وخبرات في جميع المجالات إلى جانب التنظيم المميز.

وقال الشيخ راشد بن حميد:" الحضور الجماهيري الكبير وقوة المنافسات بين مختلف الفرق، والتنظيم الاحترافي الناتج عن العمل كفريق واحد مع لجان الفيفا، كلها أمور ساهمت في إنجاح الحدث، ومن هنا أشكر الاتحاد الدولي للعبة برئاسة جياني إنفانتينو، وكل لجانه، كما أشكر مجلس دبي الرياضي، وفرق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم وكل الجهات المعنية في الدولة، وكل وفود المنتخبات، وأتمنى التوفيق لفرق المربع الذهبي .

وقدم الشكر أيضا لمنتخب الإمارات وجهازه الفني الذي قدم أداء جيدا، وكان قريبا من التأهل إلى المربع الذهبي وعبر عن اعتزازه بالتعاون البناء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".

كانت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024 "قد نظمت أمس حفل عشاء رسميا لبعثات المونديال في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب ، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة ، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة المنظمة، وأمل بوشلاخ، ويحيى خلف المطروشي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري ، الأمين العام اتحاد الكرة، عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبدالناصر إبراهيم سيف بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

كما حضر الحفل عدد كبير من أعضاء بعثات المونديال منهم كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجان العاملة في البطولة.

تضمن حفل العشاء الرسمي للمونديال فقرات تراثية إماراتية متنوعة نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وأكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن البطولة حققت الكثير من المكتسبات في ظل الحضور الجماهيري الكبير، والمستوى الفني المميز بين مختلف الفرق، والنجاح التنظيمي اللافت وقال إن كرة القدم توحد الشعوب دائما تحت مظلتها، وكرة القدم الشاطئية في تطور مستمر من عام لآخر في ظل الجهود المبذولة من كل العناصر فيها للوصول إلى آفاق أرحب.. مشيدا بجهود كل المنتخبات المشاركة، ومستوى منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية الذي كان قريبا من التأهل لنصف النهائي.

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