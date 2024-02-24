الرئيس يتقبل أوراق القنصل العام للجمهورية الهيلينية (اليونان) في القدس

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

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