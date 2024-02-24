الرئيس يتقبل أوراق القنصل العام للجمهورية الهيلينية (اليونان) في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم السبت، أوراق اعتماد القنصل العام للجمهورية الهيلينية (اليونان) في القدس، ديميتريوس انجيلوسوبولوس.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.
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