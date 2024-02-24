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غزة ليست بحاجة لتصريحات إعلامية!!!!! بقلم الصحفي اياد حمد

2/24/2024 9:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) خمس شهور والقنوات العربية والأجنبية لاتزال تبث لنا مؤتمرات
مقابلات مع مؤسسات حقوقية من كافة انواع حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الأسرة.
خميس شهور ولا تزال القنوات تستضيف مسؤولين عن المؤسسات العالمية ونسمع الأحاديث والأرقام وبيانات الشجب والاستنكار.
ونسمع إحصائيات الشهداء والجرحى وحجم سوء الأوضاع في قطاع غزة من انتشار أمراض والجوع والمستشفيات وعدم إدخال المساعدات ونسمع عبارات الشجب والاستنكار والمطالبة بوقف الحرب التي يعتبرها الكثرين انها حرب إبادة.
خمس شهور
ونحن نسمع تحميل المسؤولية الكاملة إلى الاحتلال عن المجازر التي يقوم بها الجيش بحق المدنيين في قطاع غزة . مطالبين تجنب حياة المواطنين من غارات الطيران الحربي الإسرائيلي.
ما يزعجني ان كثير من المؤسسات والتي يتحدث ممثيلها من امريكا او أوربا او دول عربية منذ خمس شهور ونحن نسمع نفس العبارات فقط يتغير ارقام الشهداء التي ترتفع كل يوم بل كل ساعة .
كل هذه التصريحات التي تبثها القنوات لم تغير الواقع في قطاع غزة
بل نشاهد حالة توغل في القتل والإصرار على تجويع قطاع غزة بواسطة منع إدخال المساعدات.
واخر ما حرر محكمة لاهاي التي ضربت إسرائيل كل قرارتها عرض الحائط واستمرت في الحرب الابادة على قطاع غزة .
ان الأوان ان نقول بصراحة وبصوت مرتفع ان كل هذه المؤوسسات رغم كل بياناتها لم تغير اي واقع على الأرض.
وبقي المشهد يتكرر كل يوم في قطاع غزة وبقيت حكومة نتنياهو هي من تقرر ما تريد . وبقيت تمارس حرب الإبادة بحق الشعب في قطاع غزة .
نقول لكم جميعا يكفينا بيانات واحصائيات وشجب واستنكار.
بصراحة انتم عاجزون بل فاشلون في حماية أطفال غزة ومشافي غزة ونساء غزة ومدارس غزة
عاجزون في إدخال الماء والدواء والاغذية إلى قطاع غزة .
لم نعد نحتمل عجزكم أمام ما يجري في قطاع غزة .
واخيرا انصحكم ان تغيروا اسماء مؤوسساتكم الرنانة في خدمة المجتمعات الفقيرة.
تحملون اسماء ذات معاني كبيرة
ولكن أصبحت هذه الأسماء بلا معنى ولا فائدة
واخيرا اريد ان اذكركم
ان القضية الفلسطينية خلال ٧٥ عام من الترحيل والاحتلال
والقممع ومصادرة الأراضي.
لم تسطيع دول وليس مؤوسسات من تطبيق قرار واحد لصالح القضية الفلسطينية.

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