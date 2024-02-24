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الطاقة والمعادن تبحث تعزيز أمن المصادر المشعة والمواد النووية

2/24/2024 9:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايلينا بوجلوفا، سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والوكالة في مجال أمن المصادر المشعة والمواد النووية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون لبناء وتطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ومناقشة استضافة أنشطة مرتبطة بهذا المجال في المملكة. والسعي لتوفير إطار عالمي قوي ومستدام وواضح للأمن النووي.

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