الطاقة والمعادن تبحث تعزيز أمن المصادر المشعة والمواد النووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايلينا بوجلوفا، سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والوكالة في مجال أمن المصادر المشعة والمواد النووية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون لبناء وتطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ومناقشة استضافة أنشطة مرتبطة بهذا المجال في المملكة. والسعي لتوفير إطار عالمي قوي ومستدام وواضح للأمن النووي.
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