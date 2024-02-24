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سلفيت: الاحتلال يمنع المزارعين من العمل بأراضيهم في واد قانا

2/24/2024 8:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منعت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعي واد قانا غرب ديراستيا بسلفيت، من العمل في أراضيهم.


وذكر الناشط نظمي السلمان لـ "وفا "، أن قوات الاحتلال منعت مزارعي واد قانا من تقليم أشجارهم، ورشها بالمبيدات، والعناية بها في منطقة "المقاسم"، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، واحتجزت المزارع المقيم في الواد عبد الفتاح محمد شحادة، ومنعته من رعي أبقاره وماشيته في المنطقة.


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