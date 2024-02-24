سلفيت: الاحتلال يمنع المزارعين من العمل بأراضيهم في واد قانا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
منعت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعي واد قانا غرب ديراستيا بسلفيت، من العمل في أراضيهم.
وذكر الناشط نظمي السلمان لـ "وفا "، أن قوات الاحتلال منعت مزارعي واد قانا من تقليم أشجارهم، ورشها بالمبيدات، والعناية بها في منطقة "المقاسم"، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، واحتجزت المزارع المقيم في الواد عبد الفتاح محمد شحادة، ومنعته من رعي أبقاره وماشيته في المنطقة.
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