السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف السفير الكويتي لدى الأردن حمد راشد المري، العلاقات بين بلاده والأردن بالمتميزة والمتينة والتاريخية.



وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، إن هذه العلاقة تستمر اليوم في عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني على نهجها القائم على مبدأ الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الى التنسيق المشترك المتطابق الرؤى بين البلدين على جميع المستويات وحرص واهتمام قيادتي البلدين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، وكذلك في المحافل الدولية وتبادل الدعم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مخرجات هذه العلاقة.



وبين أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة الفنية التجارية دورتها الثامنة في العاصمة عمان خلال الفترة 5-6 آذار المقبل، تمهيدا للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون والارتقاء بها، حيث أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 200 مليون دينار موزعة ما بين صادرات وواردات من وإلى الكويت.



وأوضح الدور الحيوي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمشاريع التي ينفذها في الأردن، حيث مول حتى الآن 32 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، في حين يواصل الجانب الأهلي تقديم العون والمساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة في المجتمع الأردني وللاجئين الفلسطينيين والسوريين في المملكة، بالإضافة الى القروض والمعونات الفنية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين للإسهام بشكل أكبر في هذا المجال.



وأكد السفير، أن دولة الكويت من أكبر الدول المستثمرة في المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مثل: قطاع الاتصالات والإلكترونيات وقطاع البنوك والصناعات الهندسية والاستثمار المالي، إذ بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية حوالي 20 مليار دولار، ويرجع ذلك لما يتمتع به الأردن من قوانين ومميزات جاذبه للاستثمار الخارجي.



وفيما يتعلق بالعمالة الأردنية في الكويت، قال السفير إن عدد أبناء الجالية الأردنية في دولة الكويت يبلغ حوالي 64 ألف شخص، ولهم دور فعال في المجتمع، حيث يتميز المواطن الأردني المتواجد على الأراضي الكويتية بالالتزام بالقوانين وبالكفاءة المهنية العالية التي أهلت الكثير منهم الى الانخراط في مختلف جهات العمل في دولة الكويت، مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.



وفيما بتعلق بالوضع في غزة، لفت السفير الى أن موقف البلدين الشقيقين متطابق، فكلاهما وبجهود القيادتين الحكيمتين تتركز مساعيهما على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.



كما أنهما على مقربة من الاحداث المتتالية والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وغزة بشكل خاص، فهناك متابعة باهتمام بالغ لما يجري في الأراضي الفلسطينية ورفض قاطع لجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين.



وبين أنه وتضامناً مع أهالي قطاع غزة، قامت السفارة الكويتية في عمان بإلغاء الحفل السنوي للأعياد الوطنية لهذا العام.



وثمن السفير الدور البارز الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه قضايا المنطقة، وتأكيده المستمر على متانة ورسوخ العلاقة بين البلدين الشقيقين والدور الذي يقوم به تجاه قضية العرب المركزية والوضع الراهن في غزة وحرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع أخيه سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، بما يعزز مسيرة التضامن والتعاون العربي والإسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.