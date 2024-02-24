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أغلى تذكرة بـ790 ألف دولار.. إنتر ميامي الأكثر سخونة

2/24/2024 8:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن تذاكر مباريات فريق إنتر ميامي في الموسم الجديد هي "الأكثر سخونة" في الدوري الأمريكي.
قالت صحيفة ديلي ميل إن "النادي الذي يضم في صفوفه النجم ليونيل ميسي حقق اكتساحاً كبيراً لقائمة أغلى متوسط 10 تذاكر في الدوري للموسم الحالي".
وأوضحت: "تعد مباراة إنتر ميامي ضد فيلادلفيا يونيون من بين أغلى المباريات، ولكن أغلى تذكرة في الدوري الأمريكي هذا الموسم هي مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي، والتي يصل فيها سعر أغلى تذكرة إلى 790 ألف دولار".
وأضافت: "مباريات ميامي ضد غالاكسي، وفيلادلفيا يونيون، وتورونتو إف سي، وسي إف مونتريال، وكولومبوس كرو، وفانكوفر وايت كابس، ودي سي يونايتد، ونيويورك سيتي إف سي هي أغلى 10 تذاكر في المتوسط".

ملاعب

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