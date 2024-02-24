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إصابة سادسة تهز ريال مدريد

2/24/2024 8:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، الجمعة، للإعلان عن إصابة جديدة في صفوفه.
ونشر الميرنجي، عبر موقعه الإلكتروني، بيانا جاء كالتالي "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا خوسيلو، تم تشخيص إصابته في كاحله الأيمن".
وأفادت تقارير صحفية، أن خوسيلو سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، على أن يكون اللاعب جاهزًا بنسبة 100% عقب فترة التوقف الدولي في مارس/آذار المقبل.
وتعد هذه الإصابة هي السادسة خلال الوقت الحالي في صفوف ريال مدريد، بعد تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام وأنطونيو روديجر.
وبخلاف هذا السداسي، يفقد ريال مدريد، جهود الثنائي داني كارفاخال وإدواردو كامافينجا، في مباراة الأحد أمام إشبيلية، بسبب الإيقاف.

ملاعب

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