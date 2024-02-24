5 فوائد لزيت البرتقال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زيت البرتقال من الزيوت التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المتعددة التي تقدم الكثير من الفوائد لصحة الجسم ومن ثم يحمي من فرص الإصابة بالأمراض، ويزيد من مناعة الجسم.فوائد زيت البرتقالهناك العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها زيت البرتقال لصحة الجسم من بينها:



1- مضاد للميكروبات

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال بمثابة مضاد قوي للميكروبات حتى مع استعمال كميات قليلة منه دون ظهور أي أضرار على الأطعمة الأخرى وبالتالي الحفاظ على الأطعمة من التلف أو نمو البكتيريا والفطريات.



2- الحد من الاكتئاب

يساهم زيت البرتقال بشكل كبير في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وذلك بعد استنشاق زيت البرتقال، لذلك ينصح بعض الأطباء في حالة بداية ظهور أي أعراض، لأنه يعطي نتائج فعالة عند استعماله بشكل منتظم.



3- التخلص من الألم

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال له خصائص فعالة في السيطرة على الألم حيث يساعد استعمال زيت البرتقال بشكل موضعي على تخفيف الألم خاصًة للأشخاص الذين يعانون من كسور العظام، ولكن يجب الحرص على استعماله بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.



4- الوقاية من السرطان

يتميز زيت البرتقال باحتوائه على مادة الليمونين التي تساعد في الوقاية من فرص الإصابة بالسرطان أو علاجه في بعض الحالات حيث يثبط زيت البرتقال نمو خلايا سرطان القولون والرئة والبروستاتا، وذلك عن طريق استنشاق زيت البرتقال أو استخدامه في الأطعمة.



5- فقدان الوزن

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال يمكن أن يعزز فقدان الوزن وانخفاض مستويات الكوليسترول بالدم، وبالتالي يمكن استخدام زيت البرتقال بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج أو تناول مكملات زيت البرتقال تحت إشراف الطبيب المختص.

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