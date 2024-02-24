مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد اليوم السبت 24 - 2 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهات دوري أبطال أفريقيا على رأسها مازيمبي وبيراميدز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي X بيراميدز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

جوانينج جالاكسي X الوداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نواذيبو X صن داونز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 8

يانج أفريكانز X شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

النجم الساحلي X الترجي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء

برايتون X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس X بيرنلي – الساعة 6 مساء

مانشستر يونايتد X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X نيوكاسل يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X فالنسيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X خيتافي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا X أتلتيكو مدريد – الساعة 1 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا X مونزا – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

جنوى X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X هايدنهايم – الساعة 5:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا

فيردر بريمن X دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا

شتوتجارت X كولن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X نانت – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X ستاد بريست – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الأهلي – الساعة 5 عصرا على قناة 1 SSC

الحزم X الخليج – الساعة 8 مساء على قناة 1 SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X أنقرة جوجو - الساعة 1:30 ظهرا

جازينتاب X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا

قونيا سبور X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء

فناربخشة X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

ملاعب