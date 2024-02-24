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الكشف عن رسالة بيريز لفايزة العماري

2/24/2024 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتبط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة.
وذكرت تقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بينما قالت مصادر إن هناك تفاصيل لم تحسم بالفعل بين اللاعب وإدارة الميرنجي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قالت مصادر مقربة من مبابي إن اللاعب لديه بالفعل عقده مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بالكامل بين الطرفين.
وكشفت أن فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)، قال لفايزة العماري (والدة ووكيلة مبابي): "كيليان سيحطم كل الأرقام القياسية مع ريال مدريد، ليس لدينا أدنى شك في ذلك".
ويتضمن عقد مبابي مع الميرنجي حصوله على راتب ثابت يبلغ 14 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.
كما سيحصل كيليان مبابي على 100% من حقوق عقود الصور التي وقعها قبل الانضمام إلى ريال مدريد، وذلك حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.
بينما حقوق الصور التي سيوقعها مبابي عقب الانضمام إلى الريال سيذهب 20% منها إلى الميرنجي، بينما سيحصل اللاعب على نسبة 80%.

ملاعب

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