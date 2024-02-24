الكشف عن رسالة بيريز لفايزة العماري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتبط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة.
وذكرت تقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بينما قالت مصادر إن هناك تفاصيل لم تحسم بالفعل بين اللاعب وإدارة الميرنجي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قالت مصادر مقربة من مبابي إن اللاعب لديه بالفعل عقده مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بالكامل بين الطرفين.
وكشفت أن فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)، قال لفايزة العماري (والدة ووكيلة مبابي): "كيليان سيحطم كل الأرقام القياسية مع ريال مدريد، ليس لدينا أدنى شك في ذلك".
ويتضمن عقد مبابي مع الميرنجي حصوله على راتب ثابت يبلغ 14 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.
كما سيحصل كيليان مبابي على 100% من حقوق عقود الصور التي وقعها قبل الانضمام إلى ريال مدريد، وذلك حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.
بينما حقوق الصور التي سيوقعها مبابي عقب الانضمام إلى الريال سيذهب 20% منها إلى الميرنجي، بينما سيحصل اللاعب على نسبة 80%.
ملاعب
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