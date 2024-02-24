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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الزبيدات شمال أريحا

2/24/2024 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.


وقال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني فهد عبد المعطي محمد زبيدات (35 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله، وتحطيم مقتنياته.


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