استطلاع يظهر نسبة الروس الذين يعتبرون العملية العسكرية الخاصة ناجحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا "فتسيوم"، أن أكثر من نصف الروس يعتقدون أن العملية العسكرية الخاصة تسير بشكل جيد.



وردا على سؤال، هل كانت العملية العسكرية للقوات الروسية ناجحة أم غير ناجحة، أجاب 65% بأنها ناجحة على الأغلب، و15% غير ناجحة على الأغلب، ووجد 20% صعوبة في الإجابة.

ووفقا للاستطلاع، يحظى قرار شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بتأييد 68% من الروس، بينما يعارضه 19%، ويجد 13% صعوبة في الإجابة عليه.



ويعتقد 43% من الذين تم استطلاع آرائهم، أن الهدف الرئيسي من القيام بهذا العمل العسكري، كان حماية روسيا ونزع سلاح أوكرانيا ومنع نشر قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.



وأفاد 20% أن روسيا تريد حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وقال 15% - إن روسيا تسعى في المقام الأول إلى تغيير المسار السياسي لأوكرانيا وتطهيرها من النازيين ويعتقد 6% أن الهدف هو ضم أوكرانيا إلى روسيا.



وتدل نتائج الاستطلاع على أن 72% من المشاركين يؤيدون الرأي القائل بأن كل روسي يجب أن يقدم مساهمة مناسبة لكي يتم إنجاز العملية العسكرية بنجاح، في حين أن 19% لا يوافقون على ذلك، وقال 9% إنهم لم يقرروا بعد.



ويؤكد 64% من المشاركين، أنه يجب العيش الآن وفقا لمبدأ "كل شيء للجبهة وكل شيء من أجل النصر"، ولكن 28% لا يتفقون مع هذا القول، ووجد 8% صعوبة في الإجابة.



تم إجراء المسح بالهاتف في 19 فبراير 2024، وشارك فيه 1600 شخص فوق سن 18 عاما.

RT