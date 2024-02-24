تأجيل افتتاح معرض زراعي ضخم في باريس بسبب الاحتجاجات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم تأجيل افتتاح الصالون الزراعي في باريس بسبب الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان من المفترض افتتاح هذا المعرض الضخم الذي يقام سنويا في جنوب العاصمة في التاسعة صباحا.



وكان من المقرر أن يقطع ماكرون شريطا أحمر رمزيا، ويلقي كلمة قبل أن يزور أقسام المعروضات ويتحدث مع المزارعين. ولكن منذ الصباح، أثار وصول الرئيس الفرنسي، احتجاجات جماهيرية بين المزارعين.

ووفقا لقناة BFMTV، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحدث، التي تم خلالها منع رئيس الدولة من زيارة المعرض. ويضطر آلاف الزوار إلى التجمهر عند مدخل مركز بورت دو فرساي للمعارض، في انتظار افتتاح المعرض.



من جانبه، عقد ماكرون اجتماعا مع ممثلي النقابات خلف أبواب مغلقة، ثم بدلا من مخاطبة عامة الناس، تحدث مع الصحفيين في الممر، لكنه لم ينزل بعد إلى الزوار.



وانتقد ماكرون تصرفات المزارعين "التي تأتي بنتائج عكسية"، ودعاهم إلى الهدوء وعدم إعاقة عمل المعرض الزراعي.

وفي وقت سابق، كما أفاد مراسل وكالة نوفوستي، اخترق عدة مئات من المزارعين الغاضبين طوق الشرطة واقتحموا الجناح الذي كان يوجد فيه ماكرون.

وتعاركوا مع عناصر الشرطة، وبدأوا في إلقاء البيض عليهم مع التصفير والهتاف "ليستقيل ماكرون"، وعلى الرغم من الاعتقالات العديدة، إلا أن الأجواء لا تزال متوترة للغاية. ولم تتمكن الشرطة من إخراج جميع الأشخاص غير الراضين إلى الشارع.

RT