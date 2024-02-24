Saturday, 24 February 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل افتتاح معرض زراعي ضخم في باريس بسبب الاحتجاجات

2/24/2024 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم تأجيل افتتاح الصالون الزراعي في باريس بسبب الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان من المفترض افتتاح هذا المعرض الضخم الذي يقام سنويا في جنوب العاصمة في التاسعة صباحا.


وكان من المقرر أن يقطع ماكرون شريطا أحمر رمزيا، ويلقي كلمة قبل أن يزور أقسام المعروضات ويتحدث مع المزارعين. ولكن منذ الصباح، أثار وصول الرئيس الفرنسي، احتجاجات جماهيرية بين المزارعين.
ووفقا لقناة BFMTV، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحدث، التي تم خلالها منع رئيس الدولة من زيارة المعرض. ويضطر آلاف الزوار إلى التجمهر عند مدخل مركز بورت دو فرساي للمعارض، في انتظار افتتاح المعرض.


من جانبه، عقد ماكرون اجتماعا مع ممثلي النقابات خلف أبواب مغلقة، ثم بدلا من مخاطبة عامة الناس، تحدث مع الصحفيين في الممر، لكنه لم ينزل بعد إلى الزوار.


وانتقد ماكرون تصرفات المزارعين "التي تأتي بنتائج عكسية"، ودعاهم إلى الهدوء وعدم إعاقة عمل المعرض الزراعي.
وفي وقت سابق، كما أفاد مراسل وكالة نوفوستي، اخترق عدة مئات من المزارعين الغاضبين طوق الشرطة واقتحموا الجناح الذي كان يوجد فيه ماكرون.

وتعاركوا مع عناصر الشرطة، وبدأوا في إلقاء البيض عليهم مع التصفير والهتاف "ليستقيل ماكرون"، وعلى الرغم من الاعتقالات العديدة، إلا أن الأجواء لا تزال متوترة للغاية. ولم تتمكن الشرطة من إخراج جميع الأشخاص غير الراضين إلى الشارع.

RT

MENAFN24022024000208011052ID1107893955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث