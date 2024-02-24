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مودريتش يتلقى عرضا جديدا

2/24/2024 8:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، على عرض من أجل العودة إلى أحد الأندية التي دافع عن ألوانها سابقا.
وينتهي عقد مودريتش مع الميرينجي في الصيف المقبل، لذلك.. ذكرت العديد من التقارير أن الطرفين لا يخططان لمناقشة التمديد لموسم آخر.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، لقد حصل مودريتش على عرض للعودة إلى ناديه الأسبق دينامو زغرب الكرواتي في الصيف المقبل.
وكشفت الصحيفة أن ميركو باريسيتش، رئيس دينامو زغرب، اتصل شخصيا بمودريتش، وأبلغه أنه ينتظر عودته إذا أراد ذلك في نهاية الموسم.
وأوضحت أن مودريتش ترك الباب مفتوحا أمام ناديه الأسبق، حيث لم يرفض العرض، رغم أنه لم يقبله أيضا.
وذكرت أن اللعب لدينامو زغرب سيكون خيارا أمام مودريتش، إلى جانب الدوري السعودي والأمريكي في الصيف المقبل.
وأشارت "آس" إلى أن هذا ليس الاتصال الأول بين باريسيتش ومودريتش هذا الموسم، لكن رئيس دينامو زغرب يحافظ على إجراء اتصالات متكررة مع النجم الكرواتي وممثليه، منذ أن تقلصت دقائق مشاركته في فريق كارلو أنشيلوتي.


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