مودريتش يتلقى عرضا جديدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، على عرض من أجل العودة إلى أحد الأندية التي دافع عن ألوانها سابقا.
وينتهي عقد مودريتش مع الميرينجي في الصيف المقبل، لذلك.. ذكرت العديد من التقارير أن الطرفين لا يخططان لمناقشة التمديد لموسم آخر.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، لقد حصل مودريتش على عرض للعودة إلى ناديه الأسبق دينامو زغرب الكرواتي في الصيف المقبل.
وكشفت الصحيفة أن ميركو باريسيتش، رئيس دينامو زغرب، اتصل شخصيا بمودريتش، وأبلغه أنه ينتظر عودته إذا أراد ذلك في نهاية الموسم.
وأوضحت أن مودريتش ترك الباب مفتوحا أمام ناديه الأسبق، حيث لم يرفض العرض، رغم أنه لم يقبله أيضا.
وذكرت أن اللعب لدينامو زغرب سيكون خيارا أمام مودريتش، إلى جانب الدوري السعودي والأمريكي في الصيف المقبل.
وأشارت "آس" إلى أن هذا ليس الاتصال الأول بين باريسيتش ومودريتش هذا الموسم، لكن رئيس دينامو زغرب يحافظ على إجراء اتصالات متكررة مع النجم الكرواتي وممثليه، منذ أن تقلصت دقائق مشاركته في فريق كارلو أنشيلوتي.
MENAFN24022024000208011052ID1107893954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.