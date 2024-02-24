أبو هولي يبحث مع نائب القنصل الفرنسي أزمة الأونروا المالية والأوضاع في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع نائب القنصل الفرنسي كوينتين لوبينوت، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وتداعيات تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الاضافي لها، وعلى خدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

وأعرب أبو هولي خلال لقائه بوفد القنصلية الفرنسية، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم السبت، عن رفضه المساس بمكانة "الأونروا" القانونية، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

وتطرق إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة، وحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، منذ أربعة أشهر، وراح ضحيتها ما يقارب من 100 ألف مواطن بين شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهددهم ولا سيما في شمال القطاع، والعدوان التدميري على المخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية بما فيها فرنسا، للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح يقيمون في مراكز الإيواء سواء بمدارس الأونروا أو المدارس الحكومية.

وأضاف: أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

وحذر أبو هولي من استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمقرات "الأونروا" في القدس، تحديدا في حي الشيخ جراح، وكفر عقب، والسعي الى إغلاق مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح، وإغلاق كلية التدريب في قلنديا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع "الأونروا" من العمل في أراضي العام 48، ومدينة القدس المحتلة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الوكالة وخدماتها التي تقدمها لـ ـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

وقال "إن الخطوة الاسرائيلية تأتي في إطار مخططها لتصفية "الأونروا"، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة، في تعدٍ سافر على القوانين ولقرارات الجمعية العامة، ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف".

وحذر أبو هولي من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء، مشيدا بموقف فرنسا الرافض لذلك، مشددا على أهمية التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار.

من جانبه، أكد لوبينوت استمرار بلاده في دعم "الاونروا"، وأن هناك توأمة بين المخيمات الفلسطينية والمجالس البلدية والسلطات المحلية في فرنسا، لتقديم المساعدة والدعم والاسناد للاجئين الفلسطينيين، في تحسين ظروفهم المعيشية، ودعم حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، والمضي لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات والتبادل الثقافي بين البلدين.