الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم السبت، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل الاتحــاد الأوروبي لدى دولة فلسطين اليكساندر شتوتسمان.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض ممثل الاتحاد الأوروبي، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.