الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم السبت، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل الاتحــاد الأوروبي لدى دولة فلسطين اليكساندر شتوتسمان.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.
واستعرض ممثل الاتحاد الأوروبي، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
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