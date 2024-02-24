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7 شهداء على الأقل في قصف الاحتلال منزلا وسط رفح

2/24/2024 8:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد، ظهر اليوم السبت، سبعة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين، يؤوي نازحين، من عائلات أبو حمرة، وأبو سلطان.

كما شن طيران الاحتلال غارة قرب الحدود المصرية في المدينة، التي نزح اليها أكثر من مليون ونصف المليون نازح من أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وسط أوضاع معيشية وانسانية غاية في الصعوبة.

وارتكبت قوات الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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