مصدر أمني مصري“ينفي” اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي لمصر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-نفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي للبلاد، بحسب إعلام محلي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة“القاهرة الإخبارية” عن المصدر الأمني دون تسميته، وسط توتر على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية وتخوفات من اجتياح إسرائيلي للمدينة التي تعج بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أغلبهم نازحون.
وقال المصدر الأمني، إنه ينفي“تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي”.
ووصف المصدر تلك التقارير بـ”الكاذبة ولا أساس لها”، دون أن يوضح مصدر تلك التقارير.
ومؤخرا توترت العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته القاهرة بشدة.
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