مصدر أمني مصري“ينفي” اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي لمصر

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-نفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي للبلاد، بحسب إعلام محلي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة“القاهرة الإخبارية” عن المصدر الأمني دون تسميته، وسط توتر على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية وتخوفات من اجتياح إسرائيلي للمدينة التي تعج بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أغلبهم نازحون.

وقال المصدر الأمني، إنه ينفي“تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي”.

ووصف المصدر تلك التقارير بـ”الكاذبة ولا أساس لها”، دون أن يوضح مصدر تلك التقارير.

ومؤخرا توترت العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته القاهرة بشدة.