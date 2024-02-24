«بن دري» و«الباشا» في نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو الأحد

يلتقي الأحد المقبل فريقا بن دري مع الباشا في نهائي بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية ضمن أجندته السنوية 2024/2024، شهدت البطولة مشاركة 6 فرق بهايندكاب 10 جول، وجاء تأهل فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد ومحمد حميد بن دري عن جدارة واستحقاق عقب فوزه الثالث على التوالي على فريق «أيه أر نون» بقيادة راشد العبار بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف في دور نصف نهائي البطولة.

بينما جاء تأهل فريق الباشا عقب فوزه بالضربات الترجيحية بنتيجة 4/ 3 على فريق لامار، وسيلتقي على المركزين الثالث والرابع فريق بهنسالي مع لامار بختام البطولة الأحد المقبل، بدوره، حقق فريق الباشا بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وهاني جباشي فوزاً عريضاً على فريق لامار بقيادة خالد العمران ومعه ريان العجاجي بنتيجة 10 أهداف مقابل 6 أهداف حسمها من البداية بتسجيله بنهاية الشوط الثاني بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد ويواصل تعزيز تقدمه خلال الشوطين الثالث والرابع وصولاً لفوز عريض على فريق لامار.

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