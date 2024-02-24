«هايكنج دبي للإعلام» يخترق تضاريس جبال حتا في رحلة مشي ماراثونية

نظمت إدارة الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام رحلة مشي عبر مسارات جبال حتا لرياضة الهايكنج أمس الجمعة بمشاركة من جميع قطاعات وإدارات المؤسسة وبتنظيم فني من شركة «A T C» المتخصصة في تنظيم رحلات الهايكنج «المشي في الجبال، أو السير الجبلي أو المشي في الطبيعة»، وجسدت الرحلة «الشاقة الممتعة» منذ الثالثة عصراً وحتى التاسعة من مساء الجمعة تدريباً عملياً لمنتسبي مؤسسة دبي للإعلام من محبي استكشاف الطبيعة وممارسة رياضة المشي بين السهول والجبال والوديان الوعرة التي تجمع السهل الأخضر والصخور الصلبة في مسارات منسقة تمتد إلى أكثر من 32 كيلومتراً، لتكون بذلك الأطول من نوعها في دولة الإمارات، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال وسفوح حتا المبهرة.

مسار الدراجات

وكان مسار رحلة المشي الشاقة «هايكنج دبي للإعلام» عبر مسار حتا للمشي الجبلي بجانب مسار «مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية»، بامتداد 52 كيلومتراً، المتنوع المسارات والمستويات حيث يتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين والمتمرسين والمحترفين بفضل التطور الذي طرأ مؤخراً على البنية التحتية في حتا لممارسة الرياضات الجبلية.

تحضيرات احترافية

وكانت للتحضيرات الاحترافية من قبل فريق الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام ومن شركة «A T C» المتخصصة في تنظيم رحلات الهايكنج «المشي في الجبال، أو السير الجبلي أو المشي في الطبيعة» الفضل في خروج الرحلة «والممشى الجبلي» بأفضل صورة رغم أن معظم المشاركين من فئة المبتدئين ومن لم يمارسوا رياضة الهايكنج من قبل.

وقدم فريق من شركة «A T C» المكون من: إسماعيل الحوسني، أنس الحميري، عبدالله السويدي، عمر الدباغ، مكي مرسال، ‏حافظ عزيز، سلطان البلوشي، حمد الكعبي» نصائح وإرشادات دقيقة حول كيفية المشي الجبلي صعوداً وهبوطاً بين مسارات حتا للمشي الجبلي بجانب مسار «مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية».

تعليمات مهمة

وكانت أهم التعليمات التي قادت فريق «هايكنج دبي للإعلام» لإكمال الرحلة بنجاح بروح احترافية هي«احترام تعليمات قائد الرحلة وتنفيذها بدقة بعيداً عن التنافسية والتسابق في مسار الممشى لأن الهدف ليس تحديد السرعات، بل إكمال المسار في أمان بعيداً عن خطر السقوط أو التعرض لصدمات غير متوقعة ثم اتباع التعليمات بدقة حول الهبوط من المسارات العالية والنزول بحذر وعدم الهبوط دفعة واحدة، بل خطوة خطوة.

وأكد فريق الموارد البشرية «في مؤسسة دبي للإعلام»، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الرحلات والتجمعات هو رياضي اجتماعي ترويحي في إطار الجهود التي تقوم بها المؤسسة في الترويح عن الموظفين عبر رحلات عائلية في إطار عائلة مؤسسة دبي للإعلام الكبيرة وتعريفهم بأهم المرافق السياحية الرياضية في دبي وهي مرافق حتا ومساراتها الجبلية وهي لن تكون الأخيرة.

رحلة المشي

وعن مكاسب رحلة المشي الطويلة بين مسارات حتا الجبلية، أوضح منتسبو مؤسسة دبي للإعلام ممن شاركوا في الهايكنج أنهم تلقوا جرعات احترافية فتحت الشهية لممارسة رياضة الهايكنج بصفة منتظمة.

وقالت زينة نزهة من إدارة الشؤون القانونية: إنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها الرياضة لكنها المرة الأولى التي تستكشف فيها مسارات حتا الجبلية في رحلة مع زملاء الدرب في مؤسسة دبي للإعلام ،والممتع في الأمر أن نلتقي مع زملاء العمل في أجواء مبهجة بعيداً عن روتين العمل ونتعرف على بعض في روح الدعم الجماعي أثناء المسار.

وأكد محمد عزوز من قطاع النشر قسم الأرشفة الرقمية أنها المرة الأولى التي يتسلق فيها الجبال ويمشي بين تضاريسها الجميلة ،وهو الأمر الذي فتح شهيته لمواصلة هذه الرياضة بالتضامن مع شركة ( A T C ) التي وضح أنها تنظم رحلات أسبوعية لمختلف مناطق ومسارات الجبال في دولة الإمارات.

ووصف الزميل محمد إسماعيل «الإمارات اليوم» الرحلة بالممتعة والمسار بالشاق الجميل أي أنها مشقة مفيدة وغير خطرة في أجواء بديعة مع زملاء العمل بعيداً عن متاعب صاحبة الجلالة»السلطة الرابعة«.

فيما عبر محمد بجبوج من إدارة تقنية المعلومات عن سعادته بالمشاركة في رحلة الهايكنج لأنها تعتبر من الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها في الهواء الطلق بدون الحاجة إلى معدّات كثيرة. والاستمتاع بالطبيعة والانفصال عن حياة المدينة المزدحمة ،وبالطبع الحركة المفيدة والنشاط الجسدي الخفيف الذي لا يعرّض الجسم لإصابات، وثمن جهود المنظمين من الموارد البشرية وشركاء النجاح في شركة «A T C».

سعادة

وأعربت نوف المطروشي من البيان الالكتروني، عن سعادتها في أن تكون جزءاً من تجربة»هايكنج دبي للإعلام «مع زملاء المهنة بعيداً عن أجواء العمل اليومية وثمنت التجربة الجميلة التي أتاحت لها استكشاف رياضة الهايكنج وتضاريس مدينة حتا وطبيعتها الخلابة، خاصة وإنها تجربتها الأولى مع الممرات الجبلية »ومرت على خير «لذا لن تكون الأخيرة.

ندى المازمي من مركز الأخبار وصفت التجربة بالرائعة وتتيح لممارسي هذه الرياضة التعرف على الكثير من الممرات الجبلية المدهشة ليس في حتا بل كامل دولة الإمارات وخاصة محبي التصوير تتيح لهم فرص التقاط صور نادرة.

محمد مزمل من إدارة مسار وتوصيل ثمن جهود الموارد البشرية في تنظيم الممشى الجبلي لعائلة مؤسسة دبي للإعلام وكان يوماً ترويحياً رياضياً يشكرون عليه.

وقال علاء الدين زيدان من إدارة الإعلام الرقمي: إنها كانت تجربة ممتعة خاصة مع زملاء العمل بعيداً عن أجواء العمل اليومي ،وفرصة للتعرف على الزملاء في أجواء حتا الجميلة.

أما حسن السويدي فوصف رياضة الهايكنج بالصعبة والشاقة الممتعة، خاصة وأنها تتيح لك مزيداً من الصفاء والسكينة مع الطبيعة الخلابة والمسارات المجهزة من قبل حكومة دبي في مدينة حتا الجميلة.

فاطمة ابو ديك موظفة رقابة فأكدت ان بينها وبين حتا وجبالها عشق متصل بالود لا ينقطع سواء عبر رحلات العمل او الرحلات الترويحية فهي عاشقة للطبيعة خاصة ووديانها الخضرة وتشكر جهود الموارد البشرية التي اتاحت لها تجديد وصالها مع طبيعة حتا وزملاء المهنة.

فيما أوضح المخرج عيسى المري أن مثل هذه الرحلات لها فوائد صحية وذهنية وعملية على حد سواء ويتمنى ان يتم تكرارها، ولو تكون أسبوعية او نصف شهرية لكي يتاح لكل مجموعات وقطاعات المؤسسة المشاركة لكن ظروف العمل والمناوبات قد تحرم البعض من المشاركة في هذا الأسبوع ويمكن المشاركة في الرحلات المقبلة.

10 أساسيات

وبحسب آراء الخبراء وفريق شركة «A T C» لمحبي رياضة المشي بين الجبال خاصة المبتدئين منهم هناك 10 قواعد وأساسيات مهمة يجب اتباعها بدقة للتعلم وممارسة الرياضة باحترافية بعيداً عن خطر الإصابات وهي:

التنقل: احتفظ دائماً بجي بي اس معك على هاتفك وقم بتحميل أو طباعة خريطة غير متصلة بالإنترنت للمسار الذي تريد ممارسة الهايكنج فيه من البداية إلى النهاية.

كشافات أمامية: من السهل حزم معدات إضاءة للهايكنج عندما يحل الظلام، تأكد من حصولك على مجموعة إضافية من البطاريات لتجنب حدوث أمور غير متوقعة مثل نفاد البطارية.

الحماية من أشعة الشمس: نظارات شمسية، وقبعات شمسية، وواقي شمس.

الإسعافات الأولية: مجموعة صغيرة تحملها معك في أولى رحلاتك القصيرة للهايكنج، تأكد من أنك تعرف كيفية استخدامها.

السكين: يجب أن يكون سكين الجيب والشريط اللاصق في متناول اليد لإصلاح العتاد وإعداد الطعام

النار: قد تحتاج إلى إشعال النار أثناء ممارسة الهايكنج ليلاً، احزم معك معدات إشعال النار وأعواد ثقاب مقاومة للرياح.

مأوى: كن مستعداً للمبيت عن طريق حزم بطانية وسرير الطوارئ ( كيس نوم مضغوط).

طعام إضافي: احزم معك أكثر من احتياجك المتوقع.

مياه إضافية: احزم معك مياهاً إضافية، قم بتزويد الكمية بناء على حالة الطقس والحرارة في يوم رحلة الهايكنج، واحمل معك مبردات زجاجات مياه للهايكنج.

ملابس إضافية: لن تتوقع أبداً متى سيصبح الجو أكثر برودة أو حتى أنها سوف تمطر؛ كن مستعداً واحزم معك معطف مطر، وسويتر صوف للأيام الباردة، مع جوارب إضافية وقفازات.

احرص على الحصول على حقيبة ظهر هايكنج متينة لحمل العشرة أساسيات. معظم حقائب الظهر للهايكنج مصممة بجزء خلفي متين لتوفير الدعم ولتحمل وزن كبير على ظهرك طوال رحلة الهايكنج.

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