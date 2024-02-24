سلطة دبي للخدمات المالية: قرار «فاتف» يعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الترخيص في سلطة دبي للخدمات المالية يأتي قرار مجموعة العمل المالي (FATF) برفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة، ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية، حيث يعد هذا القرار خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة، ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها الرائدة كوجهة للاستثمارات، ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم.



وأضاف: لا شك أن لهذا القرار عائداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فإلى جانب مساهمته في تحسين تصنيف الدولة، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره على زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية.

وتابع العوضي: كما يدعم هذا القرار الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية والمتمثلة في توفير بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

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