الاحتلال يأخذ قياسات منزلين في بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بيت تعمر وزعترة، شرق بيت لحم، وأخذت قياسات منزلين، تمهيدا لهدمهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، والد الشهيدين محمد وكاظم، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، الخميس، قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، قبل أن تداهمه وتأخذ قياساته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت، كذلك، منزل المواطن عزام أحمد الوحش في قرية زعترة، والد الشاب المصاب أحمد الوحش، وأخذت قياساته.