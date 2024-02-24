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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك غزة

2/24/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 من ضباطه وجنوده خلال معارك، الخميس الماضي، في قطاع غزة، وأوضح أن قواته من الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.




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