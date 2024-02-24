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الاحتلال ينصب حاجزا طيارا قرب الجلزون شمال رام الله

2/24/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا طيارا قرب مدخل مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، وقامت بتصويرها، ما تسبب بأزمة خانقة.


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