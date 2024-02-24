الاحتلال ينصب حاجزا طيارا قرب الجلزون شمال رام الله
التاريخ
2/24/2024 7:08:37 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا طيارا قرب مدخل مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، وقامت بتصويرها، ما تسبب بأزمة خانقة.
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