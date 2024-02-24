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مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني لمساعدة أوكرانيا على زيادة مخزون ذخيرتها من الأسلحة.


وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم السبت، إن المملكة المتحدة ستنفق 245 مليون جنيه استرليني على مدار العام المقبل "لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها ولتعزيز احتياطاتها أيضا".


وأوضح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن "حزمة التمويل الجديدة ستساعد على تجديد احتياطيات ذخيرة المدفعية في أوكرانيا التي تعتبر ضرورية للمجهود الحربي".

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