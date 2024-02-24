سيناتور روسي يدعو لتحرير أوديسا ونيكولاييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد السيناتور الروسي عن مقاطعة زابوروجيه دميتري روغوزين وجوب تحرير مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف وذلك بالنظر إلى التهديدات العسكرية المحدقة في البحر الأسود.



وكتب روغوزين في قناته على "تلغرام": "نظرا للتهديدات العسكرية لأسطول البحر الأسود وسفن الشحن الروسية في البحر الأسود، يجب أيضا تحرير مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف".

وقال: "هذه حقيقة جلية، تمليها أيضا الحاجة إلى الوصول إلى الحدود مع جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، التي صوتت الأغلبية المطلقة من سكانها مرارا في الاستفتاءات لصالح الانضمام إلى المكون الروسي".



وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب أن تؤخذ الصعوبات الكبيرة في الاعتبار عند تعزيز القوات على طول ساحل البحر الأسود - هناك سلسلة من مصبات الأنهار غير السالكة".



وأردف: "دعونا لا ننسى أيضا ضرورة عبور نهر الدنيبر. لذلك، يفضل أن تتحرك القوات إلى أوديسا ونيكولاييف ليس من الشرق، بل من جهة الشمال، وهو الأمر الذي أنا متأكد من أنه قيد النظر من قبل هيئة الأركان العامة في سياق تطوير العملية الخاصة وتسلسل تنفيذها".

RT