جرحى بقصف الاحتلال على مسجد في بلدة الزوايدة
التاريخ
2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سقط عدد من الجرحى في قصف الاحتلال على مسجد في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن شهيدا وعددا من الجرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس.
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