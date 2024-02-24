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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال غزة

2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.


وأضاف المتحدث أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.


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