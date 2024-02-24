وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال غزة

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال غزة
التاريخ
2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.
MENAFN24022024000208011052ID1107893887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.