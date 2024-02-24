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إياب الدوري الأردني ينطلق السبت

2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق السبت 24 شباط، منافسات الأسبوع الثاني عشر، والأول من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
ويلتقي معان مع الجليل عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، قبل أن يستقبل شباب الأردن نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان.
ويستقبل سحاب ضيفه شباب العقبة عند الخامسة عصر الأحد على ملعب البترا.
ويواجه الأهلي ضيفه الوحدات عند الخامسة عصر الاثنين على ستاد عمان، وبذات التوقيت يلتقي الرمثا مع مغير السرحان على ستاد الحسن، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على السلط عند السابعة والنصف مساء على ملعب السلط.
ولحساب المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس، تعادل الفيصلي مع شباب العقبة دون أهداف.
وتغلب الحسين على ضيفه الوحدات 2-1، عن طريق محمود مرضي د.11 و فيرناندو ناثان د.90+13، فيما أحرز محمد أبو رزق د.54 هدف الوحدات الوحيد.
وضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن، فاز الوحدات على الرمثا بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع محمد أبو رزق د.1 و مهند أبو طه د.(78 و 82).
وتفوق الفيصلي على مستضيفه مغير السرحان 2-0، الهدف الأول جاء عن طريق لاعب أصحاب الأرض كريم أبو سعيد بالخطأ في مرمى فريقه د. 42، فيما سجل عارف الحاج الثاني د.45+5.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 26، الفيصلي 24، الرمثا 16، وشباب العقبة 14، شباب الأردن ومعان 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي والجليل وسحاب 8.
** الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثاني عشر:
مباراة معان والجليل
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، فايز حسن، وأدهم مخادمة رابعا.
مباراة شباب الأردن والحسين
الحكام: محمود صبيح للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، معتز الفراية، ومروان إسماعيل رابعا.
مباراة سحاب وشباب العقبة
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، سفيان الطاهات، قيس غوانمة رابعا.
مباراة الأهلي والوحدات
الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، مراد الذيبة، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الرمثا ومغير السرحان
الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، قصي الشمايلة، وصدام عمارة رابعا.
مباراة السلط والفيصلي
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، أيمن عبيدات، ووسيم طبيشات رابعا.

ملاعب

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