فوز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الفلسطيني بتصفيات كأس آسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا ثمينا على نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.



وسجل المنتخب الوطني 73 سلة بنجاح مقابل 46 للمنتخب الفلسطيني.

ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الاثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السعودية.

ويسعى منتخب الصقور من خلال المواجهة لمصالحة الجماهير الأردنية الغاضبة من النتائج الأخيرة في البطولة الودية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ولم تشهد أي فوز أردني.

التحق المجنس الأمريكي جيفرسون بتدريبات المنتخب الوطني، فيما لم تتأكد بعد إمكانية مشاركة لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور حيث ينتظر الاتحاد رد النادي التركي على طلب مشاركة اللاعب.

وحسب نظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عبرها أربع فرق.

