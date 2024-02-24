الأهلي المصري يعود بفوز ثمين من ملعب ميدياما ويضع قدما في ربع النهائي

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليبتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني واللذين يلتقيان غدا السبت في دار السلام، بينما تجمد رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الرابع.

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