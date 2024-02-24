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الأهلي المصري يعود بفوز ثمين من ملعب ميدياما ويضع قدما في ربع النهائي

2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضع الأهلي المصري قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما عاد بفوز مهم على مضيفه ميدياما الغاني 1-0 في كوماسي، في افتتاح الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة حسين الشحات في الدقيقة 48.
وتخطى الأهلي ظروفا صعبة عدة أبرزها غياب عدد كبير من أبرز لاعبيه ولا سيما محمود عبد المنعم "كهربا" والمالي أليو ديانغ وغيرهم، بالإضافة إلى خوضه رحلة شاقة جدا في طريقه إلى المدينة الغانية إثر تعطل الطائرة في العاصمة أكرا خلال عملية التزود بالوقود ما تسبب في تأخر البعثة للوصول إلى كوماسي ليلة كاملة.


ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليبتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني واللذين يلتقيان غدا السبت في دار السلام، بينما تجمد رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الرابع.

ملاعب

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