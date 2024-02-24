غارة إسرائيلية على منزل برفح

غارة إسرائيلية على منزل برفح
التاريخ
2/24/2024 7:07:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شن الاحتلال الاسرائيلي غارة على منزل وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكثف الاحتلال الاسرائيلي غاراته على مدينة رفح في الآونة الأخيرة فيما يهدد باجتياح المدينة براً خلال الأيام القادمة .
MENAFN24022024000208011052ID1107893882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.