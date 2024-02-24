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رئيس رابطة الدوري الإسباني: مبابي لاعبا في ريال مدريد بنسبة 99 بالمئة

2/24/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، قناعته بأن كيليان مبابي سيوقع أو أنه وقع بالفعل مع ريال مدريد، حسب ما قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في مقابلة نشرت الجمعة.
وأبلغ مبابي (25 عاما)، ناديه باريس سان جيرمان، مطلع فبراير الجاري، نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
وقال تيباس "مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99 بالمئة أن يوقع مبابي لريال مدريد. لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل".
وأضاف "إنها أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. من وجهة نظري، (جود) بيلينغهام و(إرلينغ) هالاند ومبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحا في ريال مدريد".
وأشاد تيباس بالطريقة التي يدار بها ريال مدريد، وقال "من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية".
وتابع "في الوقت الحالي، نتائجهم المالية جيدة جدا ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون. كان ريال مدريد يقظا للغاية من الناحية المالية ومستعدا للتعاقد مع مبابي".

ملاعب

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