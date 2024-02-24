ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و 20 % مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الشمالي، خلال جولة على الأسواق، أن ارتفاع أسعار اللحوم له مبرراته المتعلقة بالاضطرابات في شحن البضائع في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تنوع الأصناف يتيح للمواطنين اختيار الأنسب لهم.
وأشار إلى استقرار معظم السلع الرمضانية وتوفرها بكميات كافية.
وبين أن أسعار الدواجن مستقرة عند معدلاتها، مؤكداً استعداد الوزارة لتفعيل أدواتها التسعيرية في حال ارتفاع الأسعار بداية شهر رمضان.
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