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ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

2/24/2024 6:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و 20 % مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الشمالي، خلال جولة على الأسواق، أن ارتفاع أسعار اللحوم له مبرراته المتعلقة بالاضطرابات في شحن البضائع في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تنوع الأصناف يتيح للمواطنين اختيار الأنسب لهم.


وأشار إلى استقرار معظم السلع الرمضانية وتوفرها بكميات كافية.
وبين أن أسعار الدواجن مستقرة عند معدلاتها، مؤكداً استعداد الوزارة لتفعيل أدواتها التسعيرية في حال ارتفاع الأسعار بداية شهر رمضان.


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