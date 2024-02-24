Saturday, 24 February 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال اعتقل 7210 فلسطينيين منذ بدء العدوان الاسرائيلي

2/24/2024 6:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7210 معتقلين.


وأوضحت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي سامي الساعي، وطفلان، وأسرى سابقون.


MENAFN24022024000208011052ID1107893841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث