الاحتلال اعتقل 7210 فلسطينيين منذ بدء العدوان الاسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7210 معتقلين.



وأوضحت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي سامي الساعي، وطفلان، وأسرى سابقون.

