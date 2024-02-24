مدفيديف: العقوبات تستهدف كل سكان روسيا وعلينا الانتقام منهم في كل مكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن عقوبات الغرب الجديدة ليست فقط ضد السلطات والشركات الروسية، وإنما ضد جميع سكان روسيا "وعلينا الانتقام في كل مكان وحيثما أمكن ذلك".



وكتب مدفيديف ذلك في قناته على "تلغرام" تعليقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقال: "لقد اعتدنا على قيودهم التي لا نهاية لها وتعلمنا التعايش معها. لكن ما أريد أن ألفت الانتباه إليه اليوم هو أن هذا الحظر لم يعد موجها ضد السلطات أو الأعمال التجارية في البلاد، كما يحب خصمنا الحديث عنه بهذه الطريقة".



وأضاف مدفيديف: "لقد تم فرضها ضد جميع سكان روسيا"، واستشهد كأمثلة على ذلك بالحظر المفروض على نظام الدفع الروسي "مير" والقيود المفروضة على أنشطة الشركات العاملة في بناء المساكن في البلاد.



ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن "السبب واضح: كلما كان الوضع أسوأ بالنسبة للمواطنين الروس، كان ذلك أفضل بالنسبة للعالم الغربي".



وقال: "في حالة الحرب، الحال هو حرب. وفي هذه الحرب سيكون النصر إلى جانبنا!".



وتابع مدفيديف: "يجب خلق صعوبات لهم في الاقتصاد، وإثارة استياء الجمهور هناك من السياسات غير الكفؤة التي تنتهجها سلطات الغرب، وتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تؤثر على مصالح العالم الغربي. افعلوا ذلك باستمرار وبشكل منهجي وعلني قدر الإمكان".

RT