الخارجية السويسرية تعلن عن وجود عشر خطط سلام لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس للصحفيين في نيويورك، إنه توجد في العالم حوالي عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، ست أو سبع منها معلنة، أما الباقي فلا يزال سريا.



وأضاف الوزير السويسري: "بشكل إجمالي هناك حوالي عشر خطط سلام لأوكرانيا. نحن، بالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال خطط أخرى سرية".



وأشار كاسيس إلى أن الغرض من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي ترغب سويسرا في تنظيمه، هو "إتاحة الفرصة لعرض كل هذه الأفكار وتحليلها وإيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى السلام خطوة بخطوة".



وتابع الوزير القول: "الولايات المتحدة معنية وتعتبر ضرورية للمشاركة. سيكون من الضروري التفكير في كيفية تنسيق مشاركتها مع السياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية في نوفمبر)".



وتطرق الوزير إلى مجموعة بريكس، وقال" تعد مشاركة بريكس ميزة إضافية، لأن المؤتمر الذي يعقده الغرب فقط لن يثير الكثير من الاهتمام. نحن سنعقد هذا المؤتمر فقط إذا تمكنا من تبني نهج واسع"، لكنه رغم ذلك لم يذكر روسيا بالتحديد في سياق بريكس.



وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق أن فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.



وقبل ذلك، قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ، إن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.



وأشار وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام بدون روسيا الاتحادية.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس في يناير الماضي، أن موسكو، عند بناء العلاقات الثنائية، تأخذ في الاعتبار ابتعاد برن عن مبادئ الحياد ودعمها المتزايد لكييف.



روسيا اليوم