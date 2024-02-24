الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي
التاريخ
2/24/2024 6:09:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت معاريف الإسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك بشأن القتال في غزة أن ثمة فوضى عارمة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام.
وقال بريك تلقيت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأضاف أن عشرات الدبابات لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.
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