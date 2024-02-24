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الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

2/24/2024 6:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت معاريف الإسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك بشأن القتال في غزة أن ثمة فوضى عارمة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام.


وقال بريك تلقيت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأضاف أن عشرات الدبابات لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

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