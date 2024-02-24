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لندن تقر خطة للتخلص من كارثة بيئية عبر تصديرها إلى أوكرانيا

2/24/2024 6:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "تلغراف" أن عمدة لندن صادق خان، سمح أخيرا بإرسال السيارات القديمة الملوثة للبيئة لإعادة استخدامها في أوكرانيا، وتخفض بريطانيا بذلك من انبعاثات التلوث في العاصمة لندن.
وأكد عمدة لندن أنه طلب من هيئة النقل في العاصمة لندن TfL إجراء بعض التغييرات على خطة التخفيض القصوى لانبعاثات التلوث (ULEZ) بحيث يمكن استخدام مركبات الدفع الرباعي غير المتوافقة مع هذا المخطط لإرسالها إلى أوكرانيا للأغراض الإنسانية والطبية.


وأشارت الصحيفة، نقلا عن خان، إلى أن هذه الخطط، التي يمكن الشروع بتنفيذها في غضون أسابيع قليلة، "ستساعد أيضا في التخلص من السيارات القديمة الملوثة للبيئة من طرقات مدينة لندن".


وبذلك سيتمكن الناس من التبرع بالمركبات غير المؤهلة لصالح برنامج إنشاء "مناطق منخفضة التلوث للغاية" (ULEZ) مقابل مبالغ مالية.


وجاء في مقال الصحيفة: "سيتم نقل السيارات المتبرع بها إلى السلطات الأوكرانية وشركائها لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية".

RT

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