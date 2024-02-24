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دراسة: العادات الصحية تخفّف مخاطر القولون العصبي

2/24/2024 6:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - القولون العصبي هو أكثر من مجرد اضطراب في المعدة، إنه حالة تؤثر على ما يصل إلى 10% من السكان في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من انتشار هذا الاضطراب، إلا أن أسبابه الدقيقة تظل غامضة إلى حد ما. ويعتقد الباحثون أن الاتصال المضطرب بين الأمعاء والدماغ قد يكون السبب في الأعراض المؤلمة التي يعاني منها المرضى.


وحديثاً، فحص باحثون من جامعة الجنوب المركزي في الصين بيانات من البنك الحيوي البريطاني، لـ64 ألف شخص في منتصف العمر أبلغوا عن عادات نمط حياتهم، والتركيز على 5 سلوكيات رئيسية.


5 عادات صحية
ووفق "مديكال نيوز توداي"، السلوكيات هي: عدم التدخين، والحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم يومياً، وممارسة النشاط البدني، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة.


وعلى مدار فترة متابعة متوسطة تبلغ 12.5 عام، طور 961 مشاركاً مرض القولون العصبي. ومع ذلك، فإن الذين التزموا بسلوكيات نمط الحياة الصحي كانوا أقل عرضة للمرض.


وكشف البحث عن نمط لافت للنظر: كلما زاد السلوك الصحي الذي يمارسه الفرد، انخفض خطر الإصابة بالقولون العصبي.


وعلى وجه التحديد، ارتبطت ممارسة سلوك صحي واحد بانخفاض المخاطر بنسبة 21%، وسلوكين مع انخفاض المخاطر بنسبة 36%، و3 إلى 5 سلوكيات مع انخفاض المخاطر بنسبة 42%.


وتقدم هذه النتائج رسالة مفعمة بالأمل: من خلال تبني عادات صحية، يمكننا اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتنا الهضمية.

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