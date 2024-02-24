وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى كانت جيدة

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريق يجب قطعه في المحادثات.



كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم على خطوط عريضة جديدة.



وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.



وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع.