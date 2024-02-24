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الأونروا: الضغوط الإسرائيلية على الوكالة تجعل عملها شبه مستحيل بغزة

2/24/2024 6:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن "إسقاط الأونروا يعني وقف المنظمة التي تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن الضغوط الإسرائيلية على الوكالة يجعل عملها شبه مستحيل في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا أن نحو 70% من شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجات الأهالي والنازحين.

كما قالت أنه لا يمكن لأي منظمات أو مؤسسات أخرى تعويض الدور الذي تقوم به الوكالة في القطاع.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن الأسواق في قطاع غزة فارغة من المواد الاستهلاكية، وأكدت "نحن أمام أسابيع حاسمة ولا بد من إيجاد بدائل لتمويل الوكالة".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر
في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".

يُذكر بأن 16 دولة علقت تمويلها للأونروا الذي يبلغ 450 مليون دولار، عقب مزاعم إسرائيلية تتهم 12 من موظفيها بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

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